Анализ юзабилити сайта с целью повышения конверсии

Требуется анализ юзабилити интернет-магазина бижутерии на основании сайта и статистики (предоставляем доступ в Яндекс-метрику с вебвизором). В анализе необходимо учитывать требования ЦА (Портрет целевого посетителя предоставляется), конкурентоспособность сайта сточки зрения юзабилити, фактические ошибки.

На данный момент есть следующий ряд проблем:

- Низкий уровень конверсии (одна покупка на 180-200 посетителей);

- Большое кол-во отказов на некоторых страницах;

- Большой процент отказов из корзины.

Вариант "Вот здесь нужно увеличить шрифт, а здесь сделать заметнее поиск" - не подходит. Все должно быть изложено в письменном виде доступным языком с приведением аргументов, скриншотов, объяснений и т.д.

Примеры работ обязательны. В случае успешного сотрудничества - регулярные заказы.

Предложения "Пишите договоримся" или "Готов" не рассматриваются. Развернутые предложения оставлять только в заявках, а не в личку. Обязательно указать стоимость и сроки выполнения.