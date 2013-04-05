Тестирование SAAS-продукта CPA-сети

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Закрыт4 заявки126 просмотров

Нужно провести тестирование SAAS продукта CPA сети.

Проверить:

Работу функционала для всех ролей

Валидность вёрстки

Наличие багов

Сделать баг трек.

Проверить результат, после устранения багов.

12 лет назад
gallardo-brillia
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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