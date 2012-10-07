Требуется проанализировать конкурентов в тематике которую укажем в личной переписке. на основании анализа выдать выдать несколько конкурентосбособных коммерческих предложений для вывешивания на сайт. написать текста для сайта на заданную тематику, продумав структуру ...
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Нужно найти 10 форумов по запросам, какие я дам. И отписаться в тех темах на форумах, которые выдадут поисковые системы в результатах (если они будут).
Скрытая реклама сайта (доступскается не аткивная ссылка).
Заявки фрилансеров
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