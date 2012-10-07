Требуется написать отзыв о работе интернет-магазина. Цена вопроса: 50 руб/отзыв, единоразово. По времени-не более 20 минут. Отписываемся в проекте. Оплата Web-money, Яндекс/ Требование: Исполнитель из РФ
350 отзывов вбить по шаблону на 350 страницах
1 отзыв = 1 страница (скан + 90% текста). Формат А4.
С нас макет в pdf (см скриншот http://gyazo.com/4dc0711947fb8058a226979aa6fce3ce). На выходе от вас многостраничный .PDF, .AI, .INDS.
Сроки (реально минимальные)? Цена?
Оплата 20% после 6 страниц.
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