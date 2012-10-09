Зарегистрироваться в 2 форумах

Нужно зарегистрироваться на 2 VoIp форумах:

http://forum.asterisk.ru/

http://asterisk-support.ru/forum/

Прошу помочь, потому что при регистрации задается сложный технический вопрос по IP телефонии и я не могу найти на него ответ.

Ответы можете искать на других форумах, у специалистов, в интернете и где угодно. Мне главное получить результат, т. е. Пройти регистрацию.

Данные для регистрации:

В логине должно присутствовать слово «question». Если свободно, то просто «question», если занято, то какие-нибудь цифры с логином (например, «question345»).

Пароли ставить разные (делать подряд беспорядочный набор латинских букв и цифр).

Почту на которую нужно произвести регистрацию и доступ к ней вышлю после выбора исполнителя.

Работу приму только при регистрации на обоих форумах сразу. Иначе оплата выплачена не будет.

Вы полнить нужно сегодня, 09.10.2012.

Кто готов взяться, напишите возможность и цену.