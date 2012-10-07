Креативный сценарист

Ищем креативного сценариста способного писать сценарии для fun show. Еженедельные выпуски по 5 минут. Мы снимаем sitcom от 1 лица. Главный герой – малыш, он только научился ползать. Каждую серию с ним что-то происходит. Мужской голос за кадром, озвучивает его мысли во всех ситуациях. Это мысли главного героя. Сам малыш в кадр не попадает. Ситуации должны быть увлекательными, мысли и диалоги остроумными и неожиданными. Аудитория беременные женщины и мамы с маленькими детьми. Несмотря на аудиторию, мы рассчитываем на умеренную цензуру, но без пошлости и мата (в эпичных сценах можем его запилить). Ваша задача придумывать сюжет, мысли главного героя и диалоги других персонажей. Платим мы стабильно и достойно. Для демонстрации креативных способностей, напишите сюжет и диалоги для 1 выпуска.