Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров «переезжает» с PHPShop на Битрикс. Для оперативного решения проблем возникающих во время «переезда» приглашаем программиста-битриксоида. Сроки сжатые. Знаешь Bitrix Framework? Мы тебя ждем. После «переезда» готовы обращаться к тебе за ...
Евгений Здоров ezdorovezdorov
Если Вы ответственны, можете соблюдать поставленные перед Вами сроки, и владеете необходимыми для осуществления идей знаниями - мы найдём общий язык.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Дано: 1.1. Страница посадки трафика. 1.2. Трафик из Яндекс.Директ. 2. Найти: 2.1. После клика по рекламному объявлению, извлечь в массив: - ключевое слово; - заголовок объявления; - текст объявления. 2.2. В момент загрузки страницы, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Ищем креативного сценариста способного писать сценарии для fun show. Еженедельные выпуски по 5 минут. Мы снимаем sitcom от 1 лица. Главный герой – малыш, он только научился ползать. Каждую серию с ним что-то происходит. Мужской ...Прочее4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Крупный заказчик ищет серьезную, опытную команду разработчиков сайта, способную создать функциональную копию сайта www.baby.ru Просим озвучить смету и срок производства. Техническое задание, www.baby.ruВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Группе Дочки & Сыночки ВКонтакте http://vk.com/dochkisinochki нужен комьюнити-менеджер. Постоянная, удаленная работа. Мама, активная пользователь социальной сети ВКонтакте. Студентка или выпускница филологического, журналистского факультетов ВУЗа. С опытом ведения своей группы ВКонтакте. Обязанности: ответы на вопросы; цензура; ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Читайте внимательно каждое слово! Мы работаем над постоянным оформлением, дизайном нашей группы ВКонтакте http://vk.com/dochkisinochki. Чтобы было удобно нашим подругам! Для этого нам нужен на постоянную, но удаленную работу дизайнер со специализацией на иконках. В оформлении ...Закрыт11 лет назад
Ищем wiki-верстальщика для работы над группой ВКонтакте.Закрыт11 лет назад
Здравствуйте. Мы лидеры оптовых и розничных продаж товаров для детей. Мы начинаем выход в online. Нам нужен удаленный дизайнер-иллюстратор на постоянную работу, со свободным графиком. Обязательное требование, любовь к детям и ремеслу – дизайну, иллюстрациям. ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Работаем над оформление группы вконтакте. Нужен дизайн-иллюстрация интерфейса. Работаем со стилеобразующими элементами (цвета, шрифты, графика) брендбука. Ваша задача нарисовать красивый, удобный навигационный интерфейс-иллюстрацию. Исходник в PSD. Страницы во вконтакте оформляются, как когда-то оформлялись веб ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
E-commerce подразделение ритейлера товаров для новорожденных и детей дошкольного возраста развивает online направление. Ищем группу опытных специалистов на проект создания интернет-магазина внутри социальной сети вконтакте, работа по созданию, оформлению официальной группы в контакте (wiki-разметка), ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $500
Рассматриваются только зрелые личности, способные к самоорганизации, способные к организации процесса производства дизайна, способные к соблюдению сроков, способные «нежно, взять заказчика за яйца и аккуратно, выбить из него» по скайпу ТЗ, согласование, решить возникающие ...Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт12 лет назад
- $80
Логотип сообщества любителей лофтов - I Like LoftЛоготипы и Знаки2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $45
Доработка главной страницы сайта Николаевский Дом.Закрыт12 лет назад
- $1600
ДЛЯ НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ КОНКУРСА СООБЩАЕМ: ДЕНЬГИ УЖЕ У АДМИНИСТАРЦИИ САЙТА WEBLANCER.NET. ОНИ ИХ ПЕРЕЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЮ ПО НАШЕМУ ПОРУЧЕНИЮ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ СЕЙЧАС! Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании КР Пропертиз с фондом ...3D-графиканет заявокЗакрыт12 лет назад
Создать страницу внешнего сайта в facebook, визуально оформить её, поставить социальные плагины на внешний сайт, разработать план продвижения страницы внутри facebook, работать по согласованность плану (продвигать). Испольнитель должен быть опытным пользователем социальной сети, знать методы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $1000
Нужно изготовить ролик на 1,5-2 минуты с применением анимации и компоузинга. С меня видео с тебя крутейший компоузиг и монтаж! Ты знаешь 3D Max, Maya, After Effects, Illustrator, Photoshop как свои пять пальцев? Есть видео ...Видеомонтаж6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
ВЕСЬ САЙТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА!!! Здравствуйте, друзья! Я маркетолог крупной девелоперской компании ЗАО «КР Пропертиз». Комапнии с безупречной репутацией и яркими девелоперскими проектами в Москве. Один из наших проектов это бизнес центр «Красная ...Дизайн сайтов3 исполнителяЗавершен12 лет назад
Здравствуйте, друзья! Я маркетолог крупной девелоперской компании ЗАО «КР Пропертиз». Комапнии с безупречной репутацией и яркими девелоперскими проектами в Москве. Один из наших проектов это бизнес центр «Красная Роза», где находиться нами горячо любимый арендатор ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Весь материал и пример баннера по ссылке http://narod.ru/disk/24458344001/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB.rar.html (8мб)Баннеры4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Opentodo - это инструмент для организации совместной работы над проектами, система управления задачами с веб-интерфейсом. Страница проекта opentodo на Google Code http://code.google.com/p/opentodo/. Страничка проекта http://opentodo.ru/. Срочно!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад