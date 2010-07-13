ezdorov

Евгений Здоров ezdorov

 
41 годРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Если Вы ответственны, можете соблюдать поставленные перед Вами сроки, и владеете необходимыми для осуществления идей знаниями - мы найдём общий язык.

  • Программист-битриксоид

    Интернет-магазин женской одежды и аксессуаров «переезжает» с PHPShop на Битрикс. Для оперативного решения проблем возникающих во время «переезда» приглашаем программиста-битриксоида. Сроки сжатые. Знаешь Bitrix Framework? Мы тебя ждем. После «переезда» готовы обращаться к тебе за ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скрипт извлечения данных контекстной рекламы

    1. Дано: 1.1. Страница посадки трафика. 1.2. Трафик из Яндекс.Директ. 2. Найти: 2.1. После клика по рекламному объявлению, извлечь в массив: - ключевое слово; - заголовок объявления; - текст объявления. 2.2. В момент загрузки страницы, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Креативный сценарист

    Ищем креативного сценариста способного писать сценарии для fun show. Еженедельные выпуски по 5 минут. Мы снимаем sitcom от 1 лица. Главный герой – малыш, он только научился ползать. Каждую серию с ним что-то происходит. Мужской ...

    Прочее4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать функциональную копию сайта

    Крупный заказчик ищет серьезную, опытную команду разработчиков сайта, способную создать функциональную копию сайта www.baby.ru Просим озвучить смету и срок производства. Техническое задание, www.baby.ru

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Постоянная удаленная работа комьюнити-менеджером

    Группе Дочки &amp; Сыночки ВКонтакте http://vk.com/dochkisinochki нужен комьюнити-менеджер. Постоянная, удаленная работа. Мама, активная пользователь социальной сети ВКонтакте. Студентка или выпускница филологического, журналистского факультетов ВУЗа. С опытом ведения своей группы ВКонтакте. Обязанности: ответы на вопросы; цензура; ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Иконки + интерфейс

    Читайте внимательно каждое слово! Мы работаем над постоянным оформлением, дизайном нашей группы ВКонтакте http://vk.com/dochkisinochki. Чтобы было удобно нашим подругам! Для этого нам нужен на постоянную, но удаленную работу дизайнер со специализацией на иконках. В оформлении ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер-иллюстратор на создание комиксов

    Здравствуйте. Мы лидеры оптовых и розничных продаж товаров для детей. Мы начинаем выход в online. Нам нужен удаленный дизайнер-иллюстратор на постоянную работу, со свободным графиком. Обязательное требование, любовь к детям и ремеслу – дизайну, иллюстрациям. ...

    Иллюстрации и Рисунки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн интерфейса + иконки

    Здравствуйте. Работаем над оформление группы вконтакте. Нужен дизайн-иллюстрация интерфейса. Работаем со стилеобразующими элементами (цвета, шрифты, графика) брендбука. Ваша задача нарисовать красивый, удобный навигационный интерфейс-иллюстрацию. Исходник в PSD. Страницы во вконтакте оформляются, как когда-то оформлялись веб ...

    HTML
    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет-магазин внутри ВКонтакте

    E-commerce подразделение ритейлера товаров для новорожденных и детей дошкольного возраста развивает online направление. Ищем группу опытных специалистов на проект создания интернет-магазина внутри социальной сети вконтакте, работа по созданию, оформлению официальной группы в контакте (wiki-разметка), ...

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Срочно дизайн интранета.

    $500

    Рассматриваются только зрелые личности, способные к самоорганизации, способные к организации процесса производства дизайна, способные к соблюдению сроков, способные «нежно, взять заказчика за яйца и аккуратно, выбить из него» по скайпу ТЗ, согласование, решить возникающие ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 3D моделирование дома. Анимация камер.

    $1600

    ДЛЯ НЕ ЗНАКОМЫХ С ПРОЦЕДУРОЙ КОНКУРСА СООБЩАЕМ: ДЕНЬГИ УЖЕ У АДМИНИСТАРЦИИ САЙТА WEBLANCER.NET. ОНИ ИХ ПЕРЕЧИСЛЯТ ПОБЕДИТЕЛЮ ПО НАШЕМУ ПОРУЧЕНИЮ! ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В РАБОТУ СЕЙЧАС! Очередной конкурс от самого яркого девелопера Москвы компании КР Пропертиз с фондом ...

    3D-графиканет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание страницы сайта в facebook

    Создать страницу внешнего сайта в facebook, визуально оформить её, поставить социальные плагины на внешний сайт, разработать план продвижения страницы внутри facebook, работать по согласованность плану (продвигать). Испольнитель должен быть опытным пользователем социальной сети, знать методы ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен крутейший компоузиг и монтаж

    $1000

    Нужно изготовить ролик на 1,5-2 минуты с применением анимации и компоузинга. С меня видео с тебя крутейший компоузиг и монтаж! Ты знаешь 3D Max, Maya, After Effects, Illustrator, Photoshop как свои пять пальцев? Есть видео ...

    Видеомонтаж6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн/доработка главной страницы сайта.

    $300

    ВЕСЬ САЙТ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ НЕ НУЖНО, ТОЛЬКО ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА!!! Здравствуйте, друзья! Я маркетолог крупной девелоперской компании ЗАО «КР Пропертиз». Комапнии с безупречной репутацией и яркими девелоперскими проектами в Москве. Один из наших проектов это бизнес центр «Красная ...

    Дизайн сайтов3 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочно! Редизайн/доработка главной страницы сайта.

    Здравствуйте, друзья! Я маркетолог крупной девелоперской компании ЗАО «КР Пропертиз». Комапнии с безупречной репутацией и яркими девелоперскими проектами в Москве. Один из наших проектов это бизнес центр «Красная Роза», где находиться нами горячо любимый арендатор ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить open source python приложение opentodo.

    Opentodo - это инструмент для организации совместной работы над проектами, система управления задачами с веб-интерфейсом. Страница проекта opentodo на Google Code http://code.google.com/p/opentodo/. Страничка проекта http://opentodo.ru/. Срочно!

    Python
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
KING8888
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
9 баллов
8 лет назад
Редизайн/доработка главной страницы сайта.
Работать с заказчиком было легко и интересно, результатом сотрудничества вполне доволен. Нареканий и претензий не имею.
Спасибо! :-)
Ответный отзыв
amiX
Влад 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$180
10 баллов
9 лет назад
Редизайн/доработка главной страницы сайта.
Все хорошо
Спасибо :-)
Ответный отзыв
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1000
10 баллов
9 лет назад
Требуется программирование сайта и дизайн
Приятно было поработать
Отзыв о работе организации «АртЗавод» Исполнительный, профессиональный коллектив под управлением Евгения Зимина, который сам является программистом с 10-и летнем опытом, но самое важное, что Евгений хороший управленец и может грамотно организовать работу коллектива. Мой сайт был исполнен раньше намеченного срока, без претензий с моей стороны к «АртЗаводу». Уровень мастерства и сложность программирования моего сайта выше чем оплата с моей стороны. То есть мы договорились о нижней границы рыночной стоимости и сайт при этом не стал похож на мало бюджетный. За что еще раз спасибо коллективу и Евгению. Что касается процесса, Евгений мне за все время позвонил не более 10 раз, и мы плотно пообщавшись по текущим вопросам моего сайта, в результате получили необходимый мне информационный ресурс отвечающий всем моим целям. Мне спустя около месяца с момента сдачи работы, приятно обнаруживать дополнительные возможности движка моего сайта, реально он может если не все то очень и очень многое. Как мне кажется я до сих пор использую не весь потенциал движка от «АртЗавода», но я научусь, Евгений мне подскажет. Сейчас я понимаю что до моей встречи с Евгением у меня было 30% идеи моего сайта из 100% нужных, 70% «АртЗавод» додумал, домыслил сам и предложил мне. Я реально получил полный консалтинг в сфере сайтостроительства. Что очень важно Евгения, не испугал штраф в 1% от стоимости системы за 1 день просрочки сдачи участков работы. Что меня как заказчика волновало? После окончания и сдачи работы есть такая штука, что разработчик где то не дополнял, что то не домыслил в общем система получается не соответствующая (в мелочах важных для заказчика) видению заказчика. Мы и сейчас, без дополнительных оплат работаем с Евгением над моим сайтом, до конечной цели, которую я сформулировал так: система должна быть готова на 100% к приему партнеров и клиентов прежде чем я начну инвестировать в рекламу. И нам рукой осталось протянуть до этой цели. Мне очень понравилась мысль Евгения о том, что у него есть ответственность перед заказчиком на всем протяжении работы сайтов которые он создал, т.е., развитием интернет сайтов но говорит должен заниматься разработчик, и я с ним согласен. Что касается моего сайта, то я подписал с «АртЗаводом» соглашение о том что они будут заниматься дальнейшим развитием моего сайта и я реально спокоен за то что деньги инвестированы а не потеряны. Со всей ответственностью рекомендую ребят для Ваших проектов! Управляющий административным департаментом ДН «ИНВЭЛТ», Евгений Здоров.
Ответный отзыв
oldbadger
Григорий 
60 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
89 отзывов(-4)
$137
0 баллов
13 лет назад
Сайт статистики - парсер выдачи поисковиков.
Я нахожусь в шоке. Срок был установлен 11 дней. На 11-й день произошла успешная сдача. Евгений меня нахваливал, но остаток денег не заплатил, сославшись на то, что система подлежит тестированию. Обещал в течении 3-х дней предоставить список требуемых доработок. Список предоставлен не был. Остаток средств, естественно, тоже. На протяжении 2-х недель я потихоньку улучшал функционал и следил за процессом сбора статистики. Хочу отметить, что ТЗ я отработал буквально и привнёс много функций, которые просто отсутствовали в ТЗ. Несколько дней назад, видимо, Евгений приступил к тестированию. Сначала он был радостен и бесконечно вежив, как, впрочем, и на всём периоде работ. Через 30 минут после начала тестирования последовал взрыв немотивированной агрессии, с переходом просто на МАТ. Перекрыл доступы к БД, просто снёс все наработки с сайта, практически без комментариев, потребовал возврата средств. Я несколько раз, пытаясь исправить ситуацию, с дрожащими от обиды руками, всё же предлагал восстановить информацию и поговорить в конструктивном направлении. В ответ на все предложения получал только угрозы и ругань. Просто два совершенно разных человека - Евгений в процессе работы над проектом вплоть до сдачи и Евгений спустя 10 дней. Грубость, хамство, полное отсутствие конструктива, я нахожусь просто в шоке! Всё что угодно, но мат, попытки уязвить профессиональное достоинство, считаю недопустимыми. Деньги я, конечно, не верну. Зачем работать во фрилансе, если по первому же требованию заказчика, причём, выраженному в матерных выражениях, за сделанную и переданную работу, возвращать скудные авансы? Несмотря на нанесенные мне оскорбления, я готов, стиснув зубы, восстановить уничтоженную информацию, и в случае получения «списка требуемых доработок» устранить выявленные заказчиком неточности. И также жду извинений за несдержанность и матерщину. 13.07.2010 В контакт не вступает. Короче, кто готов принятть мат в любое время, вам - к Евгению. Роберт Льюис Стивенсон "Доктор Джекил и мистер Хайд". Американские ужастики отдыхают.
Перевел Григорию аванс 60$, обговорили сроки и начались работы. После исхода сроков по планам было тестирование, в ходе которого выяснилось, что большая часть функционала по ТЗ не работает. Прошел еще один месяц, ситуация не изменилась. Аванс не вернул. Григорий, берется за проекты, которые выполнить не может. Не рекомендую связываться с Григорием. Всегда готов изменить отзыв, если Григорий возвратит аванс назад.
Ответный отзыв
Mysteria
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Красивая графическая шапка для сайта
Спасибо! Неожиданно и приятно! Хорошее начало, обращайтесь!