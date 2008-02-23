Требуется программирование сайта и дизайн

.История такова .Сайт 5466969.ru ...человеrк.. с которым был договор(програм.) после предоплаты длительное время не выходит на связь.Врезультате сайт до конца не настроен.(работодатель после регистрации не может войти например и множество мелочей.) подумайте если справитесь ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Краткое описание системы: система online риэлтор. Добавление спроса и предложения (аренда) на разные категории недвижимости. Для просмотра БД нужно добавить спрос или предложение. Ручная модерация добавленных предложения или спроса. Доступ дается на сутки далее логин и пароль не действителен. Для получения повторного доступа нужно вновь добавить спрос или предложение и т.д. Реферальная система для партнеров. Подробнее по запросу, жду срок и стоимость.
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