Требуется программирование сайта и дизайн

Веб-программированиеЗавершен1 заявка387 просмотров
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Краткое описание системы: система online риэлтор. Добавление спроса и предложения (аренда) на разные категории недвижимости. Для просмотра БД нужно добавить спрос или предложение. Ручная модерация добавленных предложения или спроса. Доступ дается на сутки далее логин и пароль не действителен. Для получения повторного доступа нужно вновь добавить спрос или предложение и т.д. Реферальная система для партнеров. Подробнее по запросу, жду срок и стоимость.

16 лет назад
ezdorov
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
artzavod
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
16 лет назад
$1000
30 дней
Отзыв о работе организации «АртЗавод» Исполнительный, профессиональный коллектив под управлением Евгения Зимина, который сам является программистом с 10-и летнем опытом, но самое важное, что Евгений хороший управленец и может грамотно организовать работу коллектива. Мой сайт был исполнен раньше намеченного срока, без претензий с моей стороны к «АртЗаводу». Уровень мастерства и сложность программирования моего сайта выше чем оплата с моей стороны. То есть мы договорились о нижней границы рыночной стоимости и сайт при этом не стал похож на мало бюджетный. За что еще раз спасибо коллективу и Евгению. Что касается процесса, Евгений мне за все время позвонил не более 10 раз, и мы плотно пообщавшись по текущим вопросам моего сайта, в результате получили необходимый мне информационный ресурс отвечающий всем моим целям. Мне спустя около месяца с момента сдачи работы, приятно обнаруживать дополнительные возможности движка моего сайта, реально он может если не все то очень и очень многое. Как мне кажется я до сих пор использую не весь потенциал движка от «АртЗавода», но я научусь, Евгений мне подскажет. Сейчас я понимаю что до моей встречи с Евгением у меня было 30% идеи моего сайта из 100% нужных, 70% «АртЗавод» додумал, домыслил сам и предложил мне. Я реально получил полный консалтинг в сфере сайтостроительства. Что очень важно Евгения, не испугал штраф в 1% от стоимости системы за 1 день просрочки сдачи участков работы. Что меня как заказчика волновало? После окончания и сдачи работы есть такая штука, что разработчик где то не дополнял, что то не домыслил в общем система получается не соответствующая (в мелочах важных для заказчика) видению заказчика. Мы и сейчас, без дополнительных оплат работаем с Евгением над моим сайтом, до конечной цели, которую я сформулировал так: система должна быть готова на 100% к приему партнеров и клиентов прежде чем я начну инвестировать в рекламу. И нам рукой осталось протянуть до этой цели. Мне очень понравилась мысль Евгения о том, что у него есть ответственность перед заказчиком на всем протяжении работы сайтов которые он создал, т.е., развитием интернет сайтов но говорит должен заниматься разработчик, и я с ним согласен. Что касается моего сайта, то я подписал с «АртЗаводом» соглашение о том что они будут заниматься дальнейшим развитием моего сайта и я реально спокоен за то что деньги инвестированы а не потеряны. Со всей ответственностью рекомендую ребят для Ваших проектов! Управляющий административным департаментом ДН «ИНВЭЛТ», Евгений Здоров.
Приятно было поработать
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