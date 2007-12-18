Подключение админки, доработки существующей ЦМС

$250
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки79 просмотров
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есть 2а сайта. На одном савсем нет ситемы администрирования. На него надо ее установить.

на другом эта системаесть, но надо внести существенные исправления.

16 лет назад
Qantum
NaN летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
skadushkin
36 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
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