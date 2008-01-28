Настроить сайт

$50
Веб-программированиеЗавершен16 заявок268 просмотров
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.История такова .Сайт 5466969.ru ...человеrк.. с которым был договор(програм.) после предоплаты длительное время не выходит на связь.Врезультате сайт до конца не настроен.(работодатель после регистрации не может войти например и множество мелочей.) подумайте если справитесь напишите.По конкретно оговоренным параметрам платим в срок.

Укажите ВАШУ цену сроки .Михаил.

16 лет назад
kolocowck
65 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
cocacola
Руслан 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
16 лет назад
ТЗ было выполнено в полном объеме и качественно, результат превзошел все ожидания. Впечатления от сотрудничества очень приятные. Старается учесть все замечания и вообще очень профессионально работает. Будем сотрудничать далее! Удачи и отличных клиентов!
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