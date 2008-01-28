Настроить сайт

.История такова .Сайт 5466969.ru ...человеrк.. с которым был договор(програм.) после предоплаты длительное время не выходит на связь.Врезультате сайт до конца не настроен.(работодатель после регистрации не может войти например и множество мелочей.) подумайте если справитесь напишите.По конкретно оговоренным параметрам платим в срок.

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