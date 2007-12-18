Требуется создать 2 простых модуля для DLE

Установка, наладка сайта по недвижимости + каталог услуг и фирм (2 в 1). Можно на основе готовых скриптов. Нужно привести это всё к единому дизайну и подогнать под нужды заказчика. Исходники скриптов и дизайн в PSD ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать 2 простых модуля для движка DLE 6.3 для вывода контента на сайте.
Подробное ТЗ в прикрепленном файле. ТЗ получилось большое, но задача по большому счету очень простая.
Связь только по ICQ 391138014 после ознакомления с ТЗ.
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