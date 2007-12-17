Установка движка на статичный сайт

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок188 просмотров
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Необходима установка простейшего движка для статичного сайта , основные требования:

Исправная работа движка, возможность редактировать все странички и создавать дополнительные

16 лет назад
uralbest
Гость 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
skadushkin
36 летУзбекистан
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
$50
5 дней