Надеть дизайн на Shop Script

Нужно создать систему на подобие http://you-tube.com.ua/ только с более широкими возможностями. Подробнее в т.з. ОЧЕНЬ!!! внимательно читайте т.з.: прежде чем сделать предложение, реально оцените свои силы!!!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстаный дизайн. Надо его одеть на Shop Script.
!!!!!!Нужен фрилансер из КИЕВА!!!!!!
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Особых требований нет, обычная партнерка с % от продаж!Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $20
Необходимо написать скрипт. который будет: на странице с галереей фотографий, при нажатии на фото эта фотография должна в увеличенном варианте появляться справа а после нажатия на увеличенную фотографию она должна открываться в еще большем размере в ...Завершен16 лет назад
Все банально просто, первести 5-6 страни НТМЛ на ПНР.Завершен16 лет назад
- $200
Приватный проект для пользователя rzn_zippy (http://weblancer.net/users/rzn_zippy/) 1. Работа по Cron 2. Возможность увеличивать/уменьшать цены в процентном соотношении 3. Округление цен до сотен рублей. 4. Грабить картинки вместе с описанием.Завершен16 лет назад
- $50
Есть js-скрипт (код - в прицепе). Необходимо выправить код таким образом, чтобы скрипт реагировал только на определенный id таблицы в html-коде. В нынешнем состоянии скрипт хватает любые таблицы, находящиеся на странице... От Вас - оценка стоимости ...Завершен16 лет назад
- $20
Требуется написать с нуля или переделать имеющуюся функцию для вывода дерева сайта с автоматчиским открытием текущего раздела, подраздела и т.п. С минимумом запросов в БД. Для выполнения задачи дано: 1. Таблица mySQL 2. Готовая функция генерации дерева. Срок: ...Завершен16 лет назад
- $1000
Cоздать систему на подобие http://www.mylivepage.ru/ или http://www.ucoz.ru/ Можно использовать готовые наработки. Бюджет проекта указал примерный (и желаемый :) ) Но может быть и больше.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
нужно переделать сайт под drupal нужно будет создать только основу, вносить все данные уже не надо будет. дизайна особого тоже не надо. Надо нечто похоже visti.net а сайт будет по рукоделию жду ваших предложений по срокам и ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт16 лет назад
Есть удобная CMS со многими модулями, в коде везде ремарки и пояснения. Нужен php+MySQL програмист, требуеться подредактировать модуль "превью статических страниц". Нужно сделать в админке возможность ставить анонсы страниц в выбраном разделе сайта, тоесть модуль ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад