Доработать js-скрипт

Требуется написать с нуля или переделать имеющуюся функцию для вывода дерева сайта с автоматчиским открытием текущего раздела, подраздела и т.п. С минимумом запросов в БД. Для выполнения задачи дано: 1. Таблица mySQL 2. Готовая функция генерации дерева. Срок: ...
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Есть js-скрипт (код - в прицепе). Необходимо выправить код таким образом, чтобы скрипт реагировал только на определенный id таблицы в html-коде. В нынешнем состоянии скрипт хватает любые таблицы, находящиеся на странице...
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