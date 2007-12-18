Доработать js-скрипт

$50
Веб-программированиеЗавершен8 заявок235 просмотров
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Есть js-скрипт (код - в прицепе). Необходимо выправить код таким образом, чтобы скрипт реагировал только на определенный id таблицы в html-коде. В нынешнем состоянии скрипт хватает любые таблицы, находящиеся на странице...

От Вас - оценка стоимости своей работы и временнЫх затрат.

Оставляйте, пожалуйста, свои конкретные предложения и координаты для связи в комментах к проекту. В аську стучаться не надо. Спасибо.

16 лет назад
ab02
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kolegm
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Человек положителен в общении. Быстро и досконально вникает в поставленную задачу. Работает до полного решения проблемы. Намерен сам впредь пользоваться услугами, рекомендую другим заказчикам. Олег, успехов.
Было очень приятно работать. Всё прошло как договорились. Буду рад очередному сотрудничеству с этим заказчиком.
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