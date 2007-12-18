Доработать js-скрипт

Есть js-скрипт (код - в прицепе). Необходимо выправить код таким образом, чтобы скрипт реагировал только на определенный id таблицы в html-коде. В нынешнем состоянии скрипт хватает любые таблицы, находящиеся на странице...

От Вас - оценка стоимости своей работы и временнЫх затрат.

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