Сохранение кэш на сервере, вывод

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка190 просмотров
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В админке при добавлении нового товара выставляется адрес расположения товара на сайте производителя.

Сделать возможность сохранения на сервере кэш сайта по данной ссылке.

Демон должен определить новые товары на сайте, пройтись по этим товарам, выделить ссылки и сделать соответственно кэш указанных страниц. Кэш должен будет хранится на сервере в папке /cache/

Сделать синхронизацию папки /cache/ между локальной версией сайта и сервером

пример отображения

http://lm.arcat.ru/?url=http%3A%2F%2Finstore.kz&date=last&action=cache&a1=find

http://64.233.183.104/search?q=cache:RBPpOhtj5Y8J:www.market-pro.com.ua/goods/85058/+41080&hl=ru&ct=clnk&cd=1&gl=kz

При отображении товара если кеш существует вывести ссылку на кэш.

16 лет назад
lucky2
Игорь 
47 летКазахстан
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
TweeKane
Артём 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$20
Работа сделана быстро, качественно, без нареканий! Спасибо за работу, приятно работать с такими людьми! Работа выполнена в большем объеме чем предполагалось, так пришлось еще добавлять также удаление кеша. Подробное объяснение что изменено после выполненной работы.
Приятный заказчик. Быстро предоставлял всю необходимую для работы информацию и отвечал на вопросы. Порадовало, что Игорь хорошо разбирается в структуре скрипта, с которым пришлось иметь дело - мне не пришлось тратить много времени на его изучении и позволило сконцентрироваться на задании. Спасибо, было приятно работать :)
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