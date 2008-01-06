Сохранение кэш на сервере, вывод

Приятный заказчик. Быстро предоставлял всю необходимую для работы информацию и отвечал на вопросы. Порадовало, что Игорь хорошо разбирается в структуре скрипта, с которым пришлось иметь дело - мне не пришлось тратить много времени на его изучении и позволило сконцентрироваться на задании. Спасибо, было приятно работать :)