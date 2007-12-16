Переделать шаблон для DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки138 просмотров
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Здраствуйте. Я ишу мастера верстальшика которому можно доверять, в том смысле что не раздаст шаблон на вес инет.

Имеется шаблон для версии 6.2 нужно переделать для версии 6.5. Хотелось бы чтоб шаблон не потерял дизайн но имел все стандартные функтии новой версии и для будуюших версий подходил тоже. По надобности будет выделено хостинговое место для тестирования шаблона. К томуже нужен протокол всех изменений в шаблоне. Если есть предложения то пишите.

16 лет назад
JLang
Юрий 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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