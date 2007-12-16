Создание футбольного симулятора

Необходимо создать скрипт футбольного симулятора, где кадый зарегистрированный пользователь сможет стать виртуальным тренером - создать свою виртуальную футбольную команду, дать ей название, выбрать цвет, симоволику, экипировку и тд.. то есть необходимо не только пргограммирование но и качественная графика и проработанный дизайн сайта... необходимы возможность покупать дополнительную экмипировку, спортзалы, нанимать легионеров, тренеров более высокой спецификации и возможность пополнить свой игровой счет настоящими деньгами по внутреннему курсу игры...

То есть необходим виртуальный эмулятор футбольного менеджера с встроенной билинговой системой, дизайном и графикой в нескольких тонах... типа таких которые в свое время были популярны на приставках...

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