Доработка интернет-магазина на RunStore

Нужен компонент доски объявлений для joomla. За основу можно брать уже готовый компонент. Т.з. прилагается.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно доработать модуль доставки, чтоб состоял из двух вариантов:
доставка будет двух видов:
1. correos (это национальная почта)
здесь только один тариф: до 5 кг берут 6.50 евро
доставка в течении недели-двух
при расчете использовать только сумму в 6.50 евро, но указать, что при превышении весса в 5 кг, доставка оплачивается согласно тарифу почты.
2. nacex (типа DHL, только испанский)
здесь 5 кг стоит 10.78 евро
доставка на следующий рабочий день
тоже указать что при превышении доставка оплачивается согласно тарифу nacex.
в обоих видах есть два доставочных адресса: "CANARIAS, CEUTA, MELILLA y ANDORRA" и "RESTO NACIONAL" (это острова или сама испания)
пока используйте одну цену для двух вариантов, я уточню скидки и вам отпишу.
для двух видов доставки существует "reembolso" (это оплата при получении)
стоимость расчитывается как: стоимость+3% от стоимости+16% IVA (по нашему НДС).
разработать модуль оплаты:
будет существовать три вида платежа
1. наложенный платеж
2. банковский перевод
3. кредитная карта (пока только через www.lacaixa.es, paypal пока не будем реализовывать).
так вот, нужно сделать модуль оплаты для банка www.lacaixa.es (всю информацию предоставлю). можно посмотреть как он реализован на сайте http://www.knigapundya.com/index.php...e=shippinginfo
и разобраться с поиском: он находит лишь часть книг, имеющихся в базе
сайт http://www.knigaexpress.com, сделан на RunStore.
за работу предлагаю 300$
ваши предложения в личку или в аську: 265556203 или на почту boeng-747*сбк*maил тчк ру
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