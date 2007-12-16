Скрипт подсчета кол-ва символов

$10
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки218 просмотров
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Привет

нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/

icq: 371-827-442

16 лет назад
3224
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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