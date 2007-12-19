Запись в базу данных

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Академический скрипт со всеми входными данными , поэтому в предложении указывайте стоимость и срок
(я в тех.задании сохранил там где не надо $_POST – для наглядности )
**************************************
Есть форма для отправки данных методом POST
Передаваемые данные
$_POST['exit']
$_POST['kod']
$_POST['nummer']
$_POST['prim']
$_POST['username']
Скрипт должен
- как минимум htmlspecialchars
- подключиться к базе данных
- убрать все пробелы и тире в $_POST['kod'] и $_POST['nummer']
- если $_POST['exit'] == “8”
а $_POST['kod'] больше, чем трёхзначное число, то $_POST['kod'] обрезаем до трёх цифр
и обрезанные цифры ставим вначале $_POST['nummer']
- сравнить $_POST['kod'] и поле `code` таблицы `tarif`
ВНИМАНИЕ:
поле `code` может иметь такой вид: 300, 310-318, 320-335, 337, 339, 360-367, 369, 370
это не обязательно трёхзначное число, может быть также двух- и четырёхзначные числа
и найдя точное соответствие сделать следующее:
1. присваиваем $exit = $_POST['exit'];
если `id` поля `code` таблицы `tarif` от 1 до 9 , то $exit == “8”, в других случаях $exit == “810”;
2. присвоить `$tarif` значение, взятое из поля `price` таблицы `tarif`, соответствующее найденному полю `code` в этой таблице при сравнении $_POST['kod'] и поле `code`
3. занести в таблицу `zap_buch` в поле
`username` – значение `$_POST['username']`
`exit` - значение `$exit`
`kod ` - значение `$_POST['kod']`
`nummer` - значение `$_POST['nummer']`
`prim` - значение `$_POST['prim']`
`tarif` - найденное значение `$tarif`
выводим в браузер сделанную запись
отключаемся от базы
бюджет 10 у.е.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
На сайте будут регистрироваться только Агенства. При регистрации инфы они будут указывать всякие данные, которые я задам. И переходить в свой аккаут от куда они смогут добавить инфу об агенстве и заказать баннерную рекламу Рубрики и Вывод ...Закрыт16 лет назад
Нужно реализовать примерно следующее можно на имеющихся движках phpnuke, mambo и т.п. или движок под заказ: Общее описание функционала: (детали, если нужно уточню) 1.1 Зарегистрированные пользователи могут добавлять статьи с возможностью загрузки в эту Статью фото (определенного ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно доделать, поставить необходимые модули на работающий инет магазин под OScommerce.Интересуют исключительно люди с большим опытом работы на OScommerce.Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $15
Есть поисковая форма, которая по запросу выдает список продуктов, где втсречается запрос... Есть 1000 запросов, нужно как то их на автомате подставить, чтоб получить 1000 результатов ( в нашем случае результом будет список продуктов по данному ...Закрыт16 лет назад
- $5000
Здравствуйте. Необходимо написать сложную (по принципу написания) консоль в очень урезанные сроки. В идеале – сегодня к 23:00 по Московскому времени необходимо сдать этот проект. Консольное приложение довольно сложное (сам писал его часть, так что знаю), иметься ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Для сайта (см. скрин: http://img50.imageshack.us/img50/8586/copygk8.jpg) необходимо сделать форму проверки доменов на занятость (та, что в левом нижнем углу скрина). Проверка должна происходить без перезагрузки страницы, результат должен показываться под списком зон. Т.е. например: юзер вводит ...Закрыт16 лет назад
Нужен скрип приема прямых платежей по вебмани. В приват не писать.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен Flash-Designer веб-аппликации, для разработки различных меню и остальных элементов управления. (Messagebox, Buttons и.т.д) Важна возможность регулярного контакта и тесной совместной работы. Дальнейшие проекты в случае удачной кооперации.Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $150
Нужно сделать скрипт заказа хостинга. (Люди выбирают домен, он проверяется занят или нет, выбирают план, период оплаты, вводят контактные данные, и платят несколькими способами. Все заностися в базу, простой просмотр базы. Автоматический прием WebMoney, Roboexchange, неавтоматический других ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад