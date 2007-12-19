Запись в базу данных

Академический скрипт со всеми входными данными , поэтому в предложении указывайте стоимость и срок

(я в тех.задании сохранил там где не надо $_POST – для наглядности )

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Есть форма для отправки данных методом POST

Передаваемые данные

$_POST['exit']

$_POST['kod']

$_POST['nummer']

$_POST['prim']

$_POST['username']

Скрипт должен

- как минимум htmlspecialchars

- подключиться к базе данных

- убрать все пробелы и тире в $_POST['kod'] и $_POST['nummer']

- если $_POST['exit'] == “8”

а $_POST['kod'] больше, чем трёхзначное число, то $_POST['kod'] обрезаем до трёх цифр

и обрезанные цифры ставим вначале $_POST['nummer']

- сравнить $_POST['kod'] и поле `code` таблицы `tarif`

ВНИМАНИЕ:

поле `code` может иметь такой вид: 300, 310-318, 320-335, 337, 339, 360-367, 369, 370

это не обязательно трёхзначное число, может быть также двух- и четырёхзначные числа

и найдя точное соответствие сделать следующее:

1. присваиваем $exit = $_POST['exit'];

если `id` поля `code` таблицы `tarif` от 1 до 9 , то $exit == “8”, в других случаях $exit == “810”;

2. присвоить `$tarif` значение, взятое из поля `price` таблицы `tarif`, соответствующее найденному полю `code` в этой таблице при сравнении $_POST['kod'] и поле `code`

3. занести в таблицу `zap_buch` в поле

`username` – значение `$_POST['username']`

`exit` - значение `$exit`

`kod ` - значение `$_POST['kod']`

`nummer` - значение `$_POST['nummer']`

`prim` - значение `$_POST['prim']`

`tarif` - найденное значение `$tarif`

выводим в браузер сделанную запись

отключаемся от базы

бюджет 10 у.е.