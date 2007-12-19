Запись в базу данных

Веб-программированиеЗавершен10 заявок222 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Академический скрипт со всеми входными данными , поэтому в предложении указывайте стоимость и срок

(я в тех.задании сохранил там где не надо $_POST – для наглядности )

**************************************

Есть форма для отправки данных методом POST

Передаваемые данные

$_POST['exit']

$_POST['kod']

$_POST['nummer']

$_POST['prim']

$_POST['username']

Скрипт должен

- как минимум htmlspecialchars

- подключиться к базе данных

- убрать все пробелы и тире в $_POST['kod'] и $_POST['nummer']

- если $_POST['exit'] == “8”

а $_POST['kod'] больше, чем трёхзначное число, то $_POST['kod'] обрезаем до трёх цифр

и обрезанные цифры ставим вначале $_POST['nummer']

- сравнить $_POST['kod'] и поле `code` таблицы `tarif`

ВНИМАНИЕ:

поле `code` может иметь такой вид: 300, 310-318, 320-335, 337, 339, 360-367, 369, 370

это не обязательно трёхзначное число, может быть также двух- и четырёхзначные числа

и найдя точное соответствие сделать следующее:

1. присваиваем $exit = $_POST['exit'];

если `id` поля `code` таблицы `tarif` от 1 до 9 , то $exit == “8”, в других случаях $exit == “810”;

2. присвоить `$tarif` значение, взятое из поля `price` таблицы `tarif`, соответствующее найденному полю `code` в этой таблице при сравнении $_POST['kod'] и поле `code`

3. занести в таблицу `zap_buch` в поле

`username` – значение `$_POST['username']`

`exit` - значение `$exit`

`kod ` - значение `$_POST['kod']`

`nummer` - значение `$_POST['nummer']`

`prim` - значение `$_POST['prim']`

`tarif` - найденное значение `$tarif`

выводим в браузер сделанную запись

отключаемся от базы

бюджет 10 у.е.

16 лет назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
18 дней назад
Выбранный исполнитель
zarkone
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличное ТЗ. Подход к работнику(хотя этого нет в обязонностях заказчика), сиюминутное тестирование. Абсолютно своевременноя оплата. Если бы мир фриланса полностью наполняли такие заказчики, услуги протекции сделок просто потеряли бы всякий смысл
  • Похожие заказы

  • Топ-100 серверов Lineage2

    $100

    День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен каталог aгентства недвижимости на Joomla

    На сайте будут регистрироваться только Агенства. При регистрации инфы они будут указывать всякие данные, которые я задам. И переходить в свой аккаут от куда они смогут добавить инфу об агенстве и заказать баннерную рекламу Рубрики и Вывод ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Изменение CMS

    Нужно реализовать примерно следующее можно на имеющихся движках phpnuke, mambo и т.п. или движок под заказ: Общее описание функционала: (детали, если нужно уточню) 1.1 Зарегистрированные пользователи могут добавлять статьи с возможностью загрузки в эту Статью фото (определенного ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • OScommerce

    $100

    Нужно доделать, поставить необходимые модули на работающий инет магазин под OScommerce.Интересуют исключительно люди с большим опытом работы на OScommerce.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Работка с оскомерсом

    $15

    Есть поисковая форма, которая по запросу выдает список продуктов, где втсречается запрос... Есть 1000 запросов, нужно как то их на автомате подставить, чтоб получить 1000 результатов ( в нашем случае результом будет список продуктов по данному ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание консольного приложения

    $5000

    Здравствуйте. Необходимо написать сложную (по принципу написания) консоль в очень урезанные сроки. В идеале – сегодня к 23:00 по Московскому времени необходимо сдать этот проект. Консольное приложение довольно сложное (сам писал его часть, так что знаю), иметься ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Форма проверки доменов (whois) на AJAX'е

    Для сайта (см. скрин: http://img50.imageshack.us/img50/8586/copygk8.jpg) необходимо сделать форму проверки доменов на занятость (та, что в левом нижнем углу скрина). Проверка должна происходить без перезагрузки страницы, результат должен показываться под списком зон. Т.е. например: юзер вводит ...

    Ajax
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash Design - Rich Media Application

    $1000

    Нужен Flash-Designer веб-аппликации, для разработки различных меню и остальных элементов управления. (Messagebox, Buttons и.т.д) Важна возможность регулярного контакта и тесной совместной работы. Дальнейшие проекты в случае удачной кооперации.

    Веб-программирование19 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт заказа хостинга

    $150

    Нужно сделать скрипт заказа хостинга. (Люди выбирают домен, он проверяется занят или нет, выбирают план, период оплаты, вводят контактные данные, и платят несколькими способами. Все заностися в базу, простой просмотр базы. Автоматический прием WebMoney, Roboexchange, неавтоматический других ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад