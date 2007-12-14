Форма проверки доменов (whois) на AJAX'е

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки158 просмотров
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Для сайта (см. скрин: http://img50.imageshack.us/img50/8586/copygk8.jpg) необходимо сделать форму проверки доменов на занятость (та, что в левом нижнем углу скрина). Проверка должна происходить без перезагрузки страницы, результат должен показываться под списком зон. Т.е. например: юзер вводит интересующий его домен, отмечает нужные зоны, нажимает кнопочку проверить, после чего под списком зон выводится результат, если домен занят то красным пишется, что интересующий его домен занят, если свободен, то соответственно выводиться зелёненькая надпись, что домен свободен. В случае если домен занят, рядом желательно, но не обязательно, сделать ссылочку на данные whois и при нажатие в маленьком открывающимся окне показывать их.

icq #511014

Ajax
16 лет назад
warhel
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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