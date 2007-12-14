Форма проверки доменов (whois) на AJAX'е

День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81 Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его. Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта (см. скрин: http://img50.imageshack.us/img50/8586/copygk8.jpg) необходимо сделать форму проверки доменов на занятость (та, что в левом нижнем углу скрина). Проверка должна происходить без перезагрузки страницы, результат должен показываться под списком зон. Т.е. например: юзер вводит интересующий его домен, отмечает нужные зоны, нажимает кнопочку проверить, после чего под списком зон выводится результат, если домен занят то красным пишется, что интересующий его домен занят, если свободен, то соответственно выводиться зелёненькая надпись, что домен свободен. В случае если домен занят, рядом желательно, но не обязательно, сделать ссылочку на данные whois и при нажатие в маленьком открывающимся окне показывать их.
icq #511014
- Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен скрип приема прямых платежей по вебмани. В приват не писать.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1000
Нужен Flash-Designer веб-аппликации, для разработки различных меню и остальных элементов управления. (Messagebox, Buttons и.т.д) Важна возможность регулярного контакта и тесной совместной работы. Дальнейшие проекты в случае удачной кооперации.Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать обменный пункт электронных валют. На сайте нужно предусмотреть инструменты для онлайн-конвертации валют (WeMoney, Yandex, E-Gold) а также возможности для оформления заявки на приобретение/обмен электронных валют офлайн. Кроме того система должна предусматривать продажу онлайн-товаров (пин-коды, пароли, файлы ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Уважаемые профи помогите найти ошибочку в скрипте ЗА ОТЗЫВ! Проблема в авторизации, при вводе правильного логина и пароля все равно выкидывает в failed.php а должно идти на welcome.php (ну это я так думаю :) , ...Веб-программирование3 заявкиЗавершен16 лет назад
- $150
Нужно сделать скрипт заказа хостинга. (Люди выбирают домен, он проверяется занят или нет, выбирают план, период оплаты, вводят контактные данные, и платят несколькими способами. Все заностися в базу, простой просмотр базы. Автоматический прием WebMoney, Roboexchange, неавтоматический других ...Закрыт16 лет назад
привет нужно сделать сайт-блог как http://internetno.net/ на world press icq: 371-827-442Закрыт16 лет назад
- $50
Необходим скрипт для прямого копирования файлов с файлообменников типа рапиды, депозита, ифолдера и прочих на сервер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $10
привет нужно написать скрипт подсчета кол-ва символов как на http://www.litredaktor.ru/make_order/ icq:371-827-442Завершен16 лет назад
Требуются Веб-программисты для разработки продвинутой системы заказа рекламы в печатных изданиях с помощью Веб-сайта. Технологии: PHP/MySQL/Ajax Проект длительностью примерно 4 месяца. Подробности в случае заинтересованности. Ориентируемся на долгосрочное сотрудничество. В перспективе – большое количество различных Веб-проектов. Преимущество ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад