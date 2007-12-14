Нужен скрип приема прямых платежей по вебмани. В приват не писать.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81
Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его.
Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.
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