Топ-100 серверов Lineage2

$100
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок152 просмотра
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День добрый.Надо сделать топ-100 серверов Lineage2 .Пример работы скрипта:l2i.ru/l2top.ru скрипт+легкий дизайн Подробновсти в icq:658-51-81

Приблизит.цена за скрипт до 50$,т.к.подобный скрипт лежит в свободном доступе,вам осталось лишь доработать его.

Возможно приобретение кач-го дизайна для данного скрипта у Вас.

16 лет назад
teddy
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
inpego
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
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