Ошибка в скрипте(php+mysql)

привет нужно сделать сайт-блог как http://internetno.net/ на world press icq: 371-827-442
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Уважаемые профи помогите найти ошибочку в скрипте ЗА ОТЗЫВ!
Проблема в авторизации, при вводе правильного логина и пароля все равно выкидывает в failed.php а должно идти на welcome.php (ну это я так думаю :) , только начал вникать в php) запускаем main.php и видим ссылки:
index.php - выводит все статьи
cmsadmin/newArticle.php - добавляем статью
cmsadmin/editSections.php - добавляем секцию
cmsadmin/login.php - авторизация (которая у меня почему-то не работает, все остальное работает)
вложил файл all.sql - в нем все запросы по созданию базы
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