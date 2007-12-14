Ошибка в скрипте(php+mysql)

Уважаемые профи помогите найти ошибочку в скрипте ЗА ОТЗЫВ!

Проблема в авторизации, при вводе правильного логина и пароля все равно выкидывает в failed.php а должно идти на welcome.php (ну это я так думаю :) , только начал вникать в php) запускаем main.php и видим ссылки:

index.php - выводит все статьи

cmsadmin/newArticle.php - добавляем статью

cmsadmin/editSections.php - добавляем секцию

cmsadmin/login.php - авторизация (которая у меня почему-то не работает, все остальное работает)

вложил файл all.sql - в нем все запросы по созданию базы