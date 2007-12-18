Интернет магазин бытовой техники

В двух словах надо грузить большие фотки с локала (возможность выбора нескольких сразу, как на photofile.ru), обрабатывать их на сервере, интерфейс частично на яваскрипт. Есть подробное ТЗ, вид UI. Среда - ZendFramework, jQuery.
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Проект приватный, и отдан Пильгуку Аркадийю
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