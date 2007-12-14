Доработка компонента Joomla

$50
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки188 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо передалать компонент доски объявлений AdsManager для Joomla в каталог товаров. (скачать можно здесь http://ext.joom.ru/adsmanager.html)

Изменения, которые необходимо сделать:

Бэк-енд:

1. Поменять порядок навигации, сделать в следующем порядке: Управление категориями - Управление товарами - Вид - Конфигурация - Поля - Колонки - Инструменты

2. В конструктор полей добавить возможность назначения WYSWYG редактора для textarea, как в SOBI

3. Внешний вид товаров вывести в отдельный файл (шаблон), а в разделе «вид» сделать возможность выбора шаблонов (раскрывающийся список) и возможность назначить разным категориям разные шаблоны.

3. Из конфигурации убрать вкладки «AdsManager», «Контакт» и «Сроки»

4. В конфигурации на вкладке «Основные» убрать все кроме «Объявлений на страницу», «Режим отображения» и «Последние поступления». Так же на эту вкладку добавить возможность отключения формы поиска.

5. На странице управления товарами колонку «Пользователь» заменить на «Цена»

Фронт-енд:

1. В краткой форме поиска добавить к строке поиска кнопку «найти»

2. Добавить в расширенную форму поиска возможность задания диапазона цены от и до

3. Вывести все товары на главную под категориями, как в SOBI

Просьба оставлять e-mail и icq для оперативной связи.

Joomla
16 лет назад
maxbeat
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Систем загрузки фотографий

    $600

    В двух словах надо грузить большие фотки с локала (возможность выбора нескольких сразу, как на photofile.ru), обрабатывать их на сервере, интерфейс частично на яваскрипт. Есть подробное ТЗ, вид UI. Среда - ZendFramework, jQuery.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Php-скрипт для сохранения инфы из Virtuemart

    Нужно написать php-скрипт, который из базы данных Virtuemart будет сохранять в xml следующую информацию: номер заказа, артикулы заказанных товаров, ФИО заказчика, телефоны заказчика, адрес заказчика, е-майл заказчика, комментарий к заказу, выбранный тип доставки. + номер заказа, ...

    PHPVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка php-скриптов партнерки

    Есть простенькие скрипты на php для организации партнерки, которые по файлу xml организуют каталог товаров на сайте партнера, название товара является ссылкой на сайт магазина. Требуется доработка этих скриптов: добавить корзину, добавить простую форму заказа ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • AJAX корзина для VirtueMart

    Нужно разработать AJAX корзину для VirtueMart, лучше если это будет модуль для Джумлы, если нет то просто хак. - Должен работать совмесно с модулем Wishlist так и без него - Доолжен быть совместим со всеми популярными браузурами - ...

    AjaxVirtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Калькулятор

    Предлагаю всем, кто имеет уже разработанный скрипт любого калькулятора, разместить на моём сайте www.kalkulatory.ru Предложение не обычное, но знаю что многие, кто хотел бы заказать на свой сайт какой нибудь калькулятор, зачастую не знают как это ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Парсер xls-файлов

    Господа фрилансеры, как в 21м веке решают классическую задачу импорта разноплановых xls-прайсов в единую mysql-базу? Прекрасно знаю о PHP Excel Parser и Spreadsheet::ParseExcel, Spreadsheet::Read и т.д. - вопрос не в этом. Вопрос, как организовать унифицированное ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Распарсить сайт

    $700

    Требуется распарсить сайт bizbuysell(точка)com Собрать все объекты - бизнесы на продажу www.bizbuysell(точка)com/listing-information-q329495.html и сдать мне в виде csv файла открываемого экселем. Картинки требуется утянуть, сложить у себя где-то, и в файле, соответственно, должны быть колонка ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Сайт каталог заведений

    $1000

    Сайт посвящен любым способам проведения свободного времени, как активному отдыху и местам где можно активно отдохнуть,так и праздному шатанию по магазинам. Функциональность: -рассширенный поиск по сайту; -авторизация пользователя, расширенная информация о пользвователе; -права пользователя, такие как оставлять обзоры, ставить ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад