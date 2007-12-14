Доработка компонента Joomla

Необходимо передалать компонент доски объявлений AdsManager для Joomla в каталог товаров. (скачать можно здесь http://ext.joom.ru/adsmanager.html)

Изменения, которые необходимо сделать:

Бэк-енд:

1. Поменять порядок навигации, сделать в следующем порядке: Управление категориями - Управление товарами - Вид - Конфигурация - Поля - Колонки - Инструменты

2. В конструктор полей добавить возможность назначения WYSWYG редактора для textarea, как в SOBI

3. Внешний вид товаров вывести в отдельный файл (шаблон), а в разделе «вид» сделать возможность выбора шаблонов (раскрывающийся список) и возможность назначить разным категориям разные шаблоны.

3. Из конфигурации убрать вкладки «AdsManager», «Контакт» и «Сроки»

4. В конфигурации на вкладке «Основные» убрать все кроме «Объявлений на страницу», «Режим отображения» и «Последние поступления». Так же на эту вкладку добавить возможность отключения формы поиска.

5. На странице управления товарами колонку «Пользователь» заменить на «Цена»

Фронт-енд:

1. В краткой форме поиска добавить к строке поиска кнопку «найти»

2. Добавить в расширенную форму поиска возможность задания диапазона цены от и до

3. Вывести все товары на главную под категориями, как в SOBI

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