Предлагаю всем, кто имеет уже разработанный скрипт любого калькулятора, разместить на моём сайте

www.kalkulatory.ru

Предложение не обычное, но знаю что многие, кто хотел бы заказать на свой сайт какой нибудь калькулятор, зачастую не знают как это сформулировать или вообще не догадываются, что такой скрипт можно сделать (сам таким был)

На странице с Вашим калькулятором будет ссылка на Ваше партфолио, в случае если кто то пожелает себе такой же или подобный скрипт.

Ни каких прав на Ваши разработки не притендую, можете зендить или привязывать ваши скрипты к одному домену. В любой момент по Вашему требованию скрипт может быть снят с сайта.

Суть проста, Вы получаете заказчиков на разработку скриптов, я буду заниматься продвижением и популиризацией сайта и получать трафик.

Думаю все только выиграют :)

Желающие предложить свои работы, велком в личку или в аску: 17-06-17