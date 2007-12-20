Требуется написать js код

До 21 декабря нужно сделать сайт на движке пхп. Дизайн есть - для главной и остальные. Вариант с частичной предоплатой рассматривается! Соответственно нужна верстка и внедрение пхп... При необходимости можно и самим сверстать по требованиям исполнителя заказа.