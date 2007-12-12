Доработать Flash плеер и поставить на сервере

Здравствуйте. Нужно сделать такое: Привожу пример. Раздел: Происшествия. В этот раздел я ставлю 3 информера(gzt, kp, lenta). Мне нужно что бы в этом разделе выводились, например, 3 новости. Но 3 самые последние из трех сайтов. ...