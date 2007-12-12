Граббер-поисковик

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок152 просмотра
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Нужно:

1. Граббер:

Грабит информацию с нескольких обозначеных порталов, разбивает ее по разделам (критериям), проверяет на наличие дубликатов (запись порталов и ссылок с дубликатами), заносит инфу в базу данных.

2. Поисковая форма для юзера

Поиск по составленой базе по выбраным юзером критериям. Вывод инфы с сылкой на изначальную новость.

Информация должна индексироваться и грабится постоянно

Полное ТЗ скину по мейлу

Большая просьба, цену указывать реальную, т.к. бюджет не большой.

Возможна доработка/подгонка под нужды проекта уже существующих скриптов, если таковые есть. Не обязательно все писать с нуля.

16 лет назад
exlio
Гость 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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