Модуль для articleMS

Нужно поставить пару плагинов в скрипт, см. приложение стучать в асю 647-197
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать модуль конференции для движка статей на основе ArticleMS
www.articlems.ru/ русский проект
www.articletrader.com/art.. офсайт скрипта
Кратко:
Полная интеграция со скриптом
Древовидная конференция.
Страничка с кратким описанием пользователей – портфолио (о пользователе) (только для определенных групп пользователей) Сайт, о себе, телефон, Ф.И.О и.т.д...
Выделение каким либо цветом определенных пользователей, групп пользователей.
Соответственно возможность добавлять разделы конференции
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Подробности в аську 250693
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