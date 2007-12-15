Требуется написать скрипт для сбора НОВОЙ информации с одного сайта и закачивании на другой сайт. Основные моменты. Имитация работы обычного пользователя (задержки, броузер). Система обработки ошибок, удаление ненужной информации. Пример работы. Работает с сайтом напрямую с сервера. Заход на ...
Перелать выдачу прайса с админки Shop-Script Prem.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать 1 файл, который отвечает за формирование СSV прайса. Необходимо, что б напротив товара писался урл на него, и что б до записи в прайс описание проходила фильтрация html тэгов. Тэг
должен заменяться пробелом, остальные удаляться.
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