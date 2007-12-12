Разработка On-line формы заявки для сайта

Нужно срочно решить такую задачку: есть страница. На ней поле для ввода (многострочное) и отдельная форма с полем для файла и ССЫЛКОЙ "загрузить". Нужно сделать так, чтобы БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы указаный файл загрузился на сервер, там обработался и ...