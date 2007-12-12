Ajax. Обработка файла на сервере.

Нужно срочно решить такую задачку:

есть страница. На ней поле для ввода (многострочное) и

отдельная форма с полем для файла и ССЫЛКОЙ "загрузить".

Нужно сделать так, чтобы БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы указаный файл

загрузился на сервер, там обработался и результат вернулся бы в

многострочное поле.

Украшательства типа "идет загрузка..." не требуются.

Желательно использовать при этоим jQuery и его плагины.

Возвращать нужно простую строку (без xml, json и т.п.)

Под обработкой файла понимается все что угодно,

например вернуть вторую строку из файла: не принципиально.

Файл с сервера потом удалить, т.е. из временной директории можно даже не забирать.

Для знающего человека работы на пару часов.

Нужно как можно быстрее, в идеале к вечеру или завтра к утру.

Оплата после теста, поскольку накопал из инета кучу примеров - ничего не работает.

Спасибо.