Ajax. Обработка файла на сервере.

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок231 просмотр
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Нужно срочно решить такую задачку:

есть страница. На ней поле для ввода (многострочное) и

отдельная форма с полем для файла и ССЫЛКОЙ "загрузить".

Нужно сделать так, чтобы БЕЗ ПЕРЕЗАГРУЗКИ страницы указаный файл

загрузился на сервер, там обработался и результат вернулся бы в

многострочное поле.

Украшательства типа "идет загрузка..." не требуются.

Желательно использовать при этоим jQuery и его плагины.

Возвращать нужно простую строку (без xml, json и т.п.)

Под обработкой файла понимается все что угодно,

например вернуть вторую строку из файла: не принципиально.

Файл с сервера потом удалить, т.е. из временной директории можно даже не забирать.

Для знающего человека работы на пару часов.

Нужно как можно быстрее, в идеале к вечеру или завтра к утру.

Оплата после теста, поскольку накопал из инета кучу примеров - ничего не работает.

Спасибо.

Ajax
16 лет назад
aaleksander
Александр 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
nick_denry
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$10
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Грамотно составил ТЗ, помогал в процессе отладки. Заплатил вовремя. Рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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