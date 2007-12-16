Считывание информации со страницы сайта

$250
Веб-программированиеЗавершен14 заявок362 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо считывать строго определенную информацию (цена,картинка, описание) со страниц только одного сайта обрабатывать и заносить ее на мой сайт (в базу и в папку с картинками). Поиск по исходному сайту происходит по артикулю (7 цифр)

16 лет назад
dima02
54 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранные исполнители
rzn_zippy
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
16 лет назад
$200
2 дня
Выражаю огромную благодарность от всего сердца!!! Просто потрясающее отношение к делу и обязательность в выполнении задачи. Получил просто огромное удовлетворение от общения с ПРОФЕССИОНАЛОМ! Рекомендую! Буду обращаться еще и еще. Огромное спасибо!!!
Отлично сработались с Дмитрием. Очень подробное описание проблемы. Никаких задержек с оплатой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую Всем!
skling
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$150
  • Похожие заказы

  • Оплата за выложенные материалы в Joomla CMS

    $50

    Движок сайта - Joomla CMS. ЦЕЛЬ: возможность видеть в админке сколько каждый пользователь добавил материалов на сайт, выставлять цену материалов для определённого раздела и возможность чтоб пользователь тоже видел у себя в ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Парсер сайта недвижимости

    Идея приложения следующая: пользователь заходит в систему и даёт команду получить новые объявления. Система выдаёт список новых объявлений, отсортированных по различным разделам сайта. При этом выводятся только результаты БЕЗ посредников. Отсеивание посредников происходит по БД. Система ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сайт DJ - тематики

    Желаемый образец сайта по структуре и дизайну : http://carlcox.com/ Разделы следующие: - Музыка (Live Mixes, Дискография) - Видео (Клубное видео) - Биография - Tours (по годам) - Studio - фотки с инфой о студии - Gallery - фотогаллерея - Press ...

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Модифицировать шаблон формы Bitrix

    Необходимо модифицировать шаблон формы добавления элемента инфоблока. Что есть: Использован модифицированный компонент "Фотогалерея". Когда показывается фото детально под картинкой есть ссылка, ведущаа на страницу с формой добавления элемента инфоблока. В ссылке параметром передается ID картинки. Что нужно получить: Форма получает ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Разработка компонентов и модулей для CMS Joomla

    Для существующего и работающего сайта на CMS Joomla нужно доработать компоненты и модули, возможно понадобится написать свои. Нужен профессионал в этом деле, и уверенность в том, что он действительно таковым является, поэтому программистов без положительных ...

    Joomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Админка

    Добрый. Нужна простая админка: Добавить: статьи (в формате ворд) фотки в галлерею возможность вывода на экран прайса при введение формата xls все делалось на стандартных админках, которые бесплатны, откуда их берут мне все равно, но они существуют, дизайн правда писался сразу ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Упрощенный Аналог youtube

    $10000

    Нужно создать необходимые скрипты и базу для функционирования упрощенного аналога http://www.youtube.com. Тоесть, возможность заливать видео, и его в потоковом режиме на сайте просматривать. Особые старания необходимо приложить к созданию высоко оптимизированного, эффективного кода способного выдерживать ...

    Веб-программирование34 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавить флеш-заставку

    $50

    На сайте www.demidovavto.ru в шапку сайта добавить анимацию! - Мигание фар - Блики на стеклах - Свечение надписи на здание и другую подобную шелуху... делов на пару часов... поэтому срок выполнения заказа, тот же день Условия по ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад