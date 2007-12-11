Перенос форума на другой движок

$250
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок154 просмотра
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Нужно перенести два форума с Yabb 2004 (база данных не используется) на более современный движок типа Phpbb 3.0 или SBN с сохранением юзеров,тем и сообщений.

16 лет назад
Georg77
62 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранные исполнители
RaZer
36 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 отзывов(-4)
16 лет назад
vicemax
Максим 
33 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
4 отзыва
16 лет назад
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