Добрый.

Нужна простая админка:

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статьи (в формате ворд)

фотки в галлерею

возможность вывода на экран прайса при введение формата xls

все делалось на стандартных админках, которые бесплатны, откуда их берут мне все равно, но они существуют, дизайн правда писался сразу под выбраную админку

тот кто сделает дешевле это - тому и дам работу.

Спасибо.