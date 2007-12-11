Нужно создать необходимые скрипты и базу для функционирования упрощенного аналога http://www.youtube.com. Тоесть, возможность заливать видео, и его в потоковом режиме на сайте просматривать. Особые старания необходимо приложить к созданию высоко оптимизированного, эффективного кода способного выдерживать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый.
Нужна простая админка:
Добавить:
статьи (в формате ворд)
фотки в галлерею
возможность вывода на экран прайса при введение формата xls
все делалось на стандартных админках, которые бесплатны, откуда их берут мне все равно, но они существуют, дизайн правда писался сразу под выбраную админку
тот кто сделает дешевле это - тому и дам работу.
Спасибо.
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