Грейбер статей тестов обзоров

1) Нужно сделать грейбер статей, обзоров,тестов с сайтов:

http://mobiguru.ru

http://onliner.by/

http://www.sotovik.ru/

http://www.mforum.ru/

Данный гребер скачивал бы тексты, и картинки(скрипт скачки картинок

у меня есть достаточно в базу

mysql_query("insert into image values('', 'URL скачать', 'mobile/small/')");

Вот твой скрипт должен парсить текст удалять лишние теги, и разбивать на

абзацы (4 абазца по 300-600 символов(абзацы в самом тексе) и 5 колонка в базе остальное текст)

Каждый обзор(тест...) привызявать к модели(Прям текстом модель N73) и производителя по ID

Фотки раскладывать по папкам

Nokia/Модель/

Должен быть вариант предпросмотра + большой вариант

Скрипт скачки картинок в аттаче, бэкап базы производителей также

Сделай админку и манагер сам будет выбирать относительно чего тест или обзор(выбирать производителя и модель и ставить сккачать или нет)

Предлагаю сделать так, сначало скачивать заголовки и в админке пишется(авторизация не нужна, я у себя в администраторской выложу)

я выбираю что скачивать и при следующем запуске все скачивается

Все буду запусчкать через крон, проставь лимиты чтобы все сразу не качалось

Также завести базу, где хранился бы пусть до картинки большой маленькой и к какой моджели и произхводятелю относится

В админке аутефикацию делать не надо, едиснтвенное что, назвать фаило админки

content_info.php и всю админку в нем держать чтобы я встроил ее потом в нашу админку(аунтефикацию делать не надо)

При гребейнье также проверять, нет ли таких текстов уже у нас в базе

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