Грейбер статей тестов обзоров

Статейный (новостной) скрипт с нуля похожий на chance-tour.com/news2/ , interlinks.ru (предоставлю ТЗ). Особенности: php4, mysql, разбиение по категориям, выбор картинки к статье, комментирование, создание для комментариев отдельных страниц, карта, rss статей и комментариев, без 777, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно сделать грейбер статей, обзоров,тестов с сайтов:
Данный гребер скачивал бы тексты, и картинки(скрипт скачки картинок
у меня есть достаточно в базу
mysql_query("insert into image values('', 'URL скачать', 'mobile/small/')");
Вот твой скрипт должен парсить текст удалять лишние теги, и разбивать на
абзацы (4 абазца по 300-600 символов(абзацы в самом тексе) и 5 колонка в базе остальное текст)
Каждый обзор(тест...) привызявать к модели(Прям текстом модель N73) и производителя по ID
Фотки раскладывать по папкам
Nokia/Модель/
Должен быть вариант предпросмотра + большой вариант
Скрипт скачки картинок в аттаче, бэкап базы производителей также
Сделай админку и манагер сам будет выбирать относительно чего тест или обзор(выбирать производителя и модель и ставить сккачать или нет)
Предлагаю сделать так, сначало скачивать заголовки и в админке пишется(авторизация не нужна, я у себя в администраторской выложу)
я выбираю что скачивать и при следующем запуске все скачивается
Все буду запусчкать через крон, проставь лимиты чтобы все сразу не качалось
Также завести базу, где хранился бы пусть до картинки большой маленькой и к какой моджели и произхводятелю относится
В админке аутефикацию делать не надо, едиснтвенное что, назвать фаило админки
content_info.php и всю админку в нем держать чтобы я встроил ее потом в нашу админку(аунтефикацию делать не надо)
При гребейнье также проверять, нет ли таких текстов уже у нас в базе
ICQ 997544
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