Проверка ссылок

Требуется программер, либо группа для разработки партнерской программы. Все достаточно стандартно - есть вебмастера (партнеры), которые приводят покупателей. Необходимо обсчитывать заработки вебмастеров. ТЗ обновилось!!! http://www.softronica.net/snark/TZ_payment_stat_v3.doc Присылайте резюме со списком работ и желаемую оплату на dev (at) softronica (dot) ...
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Входные данные - загрузка списка линков
Работа скрипта - выгрузка с входящих страниц указанного по фильтру линка и проверка его по нескольким параметрам в ПС Яндекс
Выходные данные - список входных линков в табличке с указанием не рабочих по мнению ПС Яндекс + передача в систему sape.ru параметра на установку галочек в списке для этих "нерабочих" ссылок.
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