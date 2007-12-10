Проверка ссылок

Входные данные - загрузка списка линков

Работа скрипта - выгрузка с входящих страниц указанного по фильтру линка и проверка его по нескольким параметрам в ПС Яндекс

Выходные данные - список входных линков в табличке с указанием не рабочих по мнению ПС Яндекс + передача в систему sape.ru параметра на установку галочек в списке для этих "нерабочих" ссылок.