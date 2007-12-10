Flash-ролик продвинутой динамической строки

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки427 просмотров
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В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно вне зависимости от того, открывается ли видеофайл на странице или еще что-то на ней происходит.

Требования:

1. Текст выдается на полосе со следующими характеристиками (полосы):

- Черный (#000000;) цвет, прозрачностью 85% (Opacity 85%)

- Цвет шрифта по-умолчанию белый (задается в param) и может меняться соотв. тэгами заданными в тексте.

- Высота фиксированная 70px;

- Ширина относительная от 1000px до бесконечности, в зависимости от ширины страницы или слоя в котором находится flash-ролик.

- Радиус скругления углов 20px.

2. По-умолчанию используется шрифт Myriad Pro, размер по умолчанию 36px, с помощью param можно задать размер и сам шрифт.

3. Текст должен задаваться в ввиде html, т.е. с тэгами как в , могут использоваться , и другие простейшие тэги для прокручиваемой информации.

4. Текст находится в javascript массиве: MarqueeArray[x].Text и берется оттуда по-очереди, если очередь доходит до конца массива, то начинается сначала. Массив может меняться из javascript, добавляться новые тексты или удалятся старые, . Текст должен крутиться без перерывов, не как в , т.е. закольцованно.

5. Прокрутка текста может выполняется в двух режимах (режим задается в param)

1. как в справа - налево.

2. весь текст одной записи плавно поднимается (в рамках полоски) снизу - вверх и висит время, заданное в миллисекундах в param. Текст должен обрезаться слева, если он не помещается в полоску.

6. Скорость движения текста задается в param. Принцип указания скорости на усмотрения разработчика, можно как в marquee, но с главным требованием: плавно. Скорость движения, например, как на РБК-ТВ.

Принимаются претенденты на выполнение этого проекта с реальным опытом и уверенностью в успехе.

16 лет назад
plr
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
kackbip
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
Работа сделана, человек пропал.
Obrazcoff
Гость 
NaN лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв(-1)
16 лет назад
$100
4 дня
(отредактировано с учетом комментариев) Сервис Weblancer должен работать, выявляться как качественные, так и некачественные исполнители. 1. Не соблюдены сроки. 2. По поводу JS - мне было высказано, что Obrazcoff не умеет им пользоваться через 4 дня после начала работ, а не как должно быть сразу, ладно, я сразу выслал формат XML и попросил использовать КОНКРЕТНОЕ имя файла и менять его в - я остался неуслышанным. 3. Прозрачности во флеше нет, а по ТЗ должно быть. 4. Настройки через не передаются, в ТЗ есть такое требование. 5. Строки должны быть цикличны без перерыва по ТЗ, в реальности - нет. Obrazcoff как будто не читал вообще ТЗ, а только заголовок. Кстати проблема торопыжничества многих фрилансеров - лишь бы быстрее попасть в претенденты на проект ("первый нах") и многие фрилансеры спрашивают дайте качественное ТЗ, а потом его же и не исполняют или берутся за задачи, которые в итоге выполнить не могут.
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