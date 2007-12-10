Flash-ролик продвинутой динамической строки

Здрасти. Требуется пока только функционал, без дизайна. работы на пару часов, так что срок хотелось бы сегодня. Стучите в аску 120819.
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В связи с тем, что тэг имеет мало возможностей и при большой нагрузке на страницу (ajax, video и т.п.) рвано показывает бегущую строку - требуется создать flash-ролик, где текст должен перемещаться плавно вне зависимости от того, открывается ли видеофайл на странице или еще что-то на ней происходит.
Требования:
1. Текст выдается на полосе со следующими характеристиками (полосы):
- Черный (#000000;) цвет, прозрачностью 85% (Opacity 85%)
- Цвет шрифта по-умолчанию белый (задается в param) и может меняться соотв. тэгами заданными в тексте.
- Высота фиксированная 70px;
- Ширина относительная от 1000px до бесконечности, в зависимости от ширины страницы или слоя в котором находится flash-ролик.
- Радиус скругления углов 20px.
2. По-умолчанию используется шрифт Myriad Pro, размер по умолчанию 36px, с помощью param можно задать размер и сам шрифт.
3. Текст должен задаваться в ввиде html, т.е. с тэгами как в , могут использоваться , и другие простейшие тэги для прокручиваемой информации.
4. Текст находится в javascript массиве: MarqueeArray[x].Text и берется оттуда по-очереди, если очередь доходит до конца массива, то начинается сначала. Массив может меняться из javascript, добавляться новые тексты или удалятся старые, . Текст должен крутиться без перерывов, не как в , т.е. закольцованно.
5. Прокрутка текста может выполняется в двух режимах (режим задается в param)
1. как в справа - налево.
2. весь текст одной записи плавно поднимается (в рамках полоски) снизу - вверх и висит время, заданное в миллисекундах в param. Текст должен обрезаться слева, если он не помещается в полоску.
6. Скорость движения текста задается в param. Принцип указания скорости на усмотрения разработчика, можно как в marquee, но с главным требованием: плавно. Скорость движения, например, как на РБК-ТВ.
Принимаются претенденты на выполнение этого проекта с реальным опытом и уверенностью в успехе.
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