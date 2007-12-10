Крутилка сурф

Проект системы Omega-Surf

Проект омега-сурф будет состоять из клиентской и административной части.

Пользовательская часть

1. Регистрация в проекте

2. Добавление проекта в ядро для крутилки

3. статистика оп проектам

4. Пополнение акаунта через систему webmaney

5. Вывод средств с акаунта

6. Партнерская программа

Администраторская часть

1. Активация и дезактивация акаунта

2. Возможность просмотра сайтов в админской и клиентской части без реф ссылок и без повторения

3. Полная статистика по проектам

4. Статистика трафика МБ/Сутки ?

5. Возможность изменения HTML содержания в разделах путем внесения и изменения кода в админ зоне.

А) FAQ

Б) Новости

С) Правила участия.

6. Возможность просмотра финансовой статистике по акаунтам.

7. Партнерская программа.

8. Выплаты

( описываю что должен делать скрипт в краце : Существует много сурф систем в Интернете этот проект должен регистрировать пользователей в проекте, пользователь должен вносить сайт типа autosurf.ru вносить данные авторизации логин и пасворд и количество просмотра сайтов в проекте. За определенную сумму добавление больше одного сайта для участие в проекте____ ) мысль попробую объяснить далее описывая каждый пункт любой из зон.

Индекс ( первая страница )

Вход в акаунт

Подразделы

И полная статистика – Количество акаунтов в системе и количество сайтов в системе

Пользовательская часть.

1. Регистрация в проекте

Пункты

1. Фамилия имя отчество

2. логин в системе

3. пасворд в системе

4. подтверждение пасворда

5. e-mail адрес

После регистрации отправка письма активации акаунта на e-mail

2. Добавление проекта в ядро для крутилки

Добавить проекта.

Вносим данные в проект

1. UPL сайта пример www.autosurf.ru

2. логин от проекта пример [email protected]

3. пасворд от проекта пример 111222

4. количество сайтов пример 100

кнопка проверить при нажатии система подтверждает что сайт аутентифицировался с системой и готов к использованию работой с системой после чего пользователь нажимает добавить проект добавлен ( возможность добавления следующего проекта при наличии платного акаунта )

3. Cтатистика оп проектам

Возможность просмотра во сколько проект сконектился с сайтом и количество просмотренных сайтов.

4. Пополнение акаунта через систему webmaney

Если пользователю понравился – лось участие в нашем проекте он может купить платное членство :

за 1 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 1 проектов

за 3 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 10 проектов

за 5 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 25 проектов.

Стоимость название и количество сайтов должно меняться в админ зоне

Оплата и активация акаунта проводиться после оплаты акаунта. В акаунте должна быть надпись ваш акаунт приобретет простое членство через 29 -28 -27 – 26 и тд до 0 после чего сайты замараживаються и кнопка добавить проект тоже.

После окончания оплаты все становиться на места.

5. Вывод средств с акаунта.

При зарабатывании денег в партнерской программы возможность запроса выплаты денег заработанных пользователем . Процент партнерской программы меняется в админ зоне.

6. Партнерская программа

Партнерская ссылка

Количество партнеров и сумма заработанная с каждого пантера. То есть если он привел партнера а партнер купил членство за 5 $ его комиссия составит 0,50$ и деньги для снятия прям в этот момент. Или возможность накопить на участия в собственном проекте.

Примечание. Система должна вести учет емайл адресов для того чтобы давать пользователям возможность тестового периода сроком 15 дней с возможностью опробования проекта. Если такой адрес уже использовался ранее то его не допускают к тестовому периоду.

Администраторская часть

1.Активация и дезактивация акаунта

Все пользователи располагаются с верху в низ напротив его акаунта две надписи блокировать и разблокировать. Если пользователь нарушает какие-то правила или уже его е-маил участвовал в моей системе и пользователь удалил акаунт и после регистрации он опять использует тот же самый е-майл акаунт то его акаунт основанный на его e-mail блокируеться.

2. Возможность просмотра сайтов в админской и клиентской части без реф ссылок и без повторения

То есть тут будет собран весь список сайтов на которых участвует моя система.

3. Полная статистика по проектам

Короче кто где с кем и не более

9. Статистика трафика МБ/Сутки ?

10. Возможность изменения HTML содержания в разделах путем внесения и изменения кода в админ зоне.

А) FAQ

Б) Новости

С) Правила участия.

11. Возможность просмотра финансовой статистике по акаунтам.

12. Партнерская программа.

13. Выплаты