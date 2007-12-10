Крутилка сурф

Здравствуйте, СРОЧНО! необходим скрипт на PHP который выполняет слудующее: Скрипт WebReg. Для управления на вход стоит защита (ввод логина и пароля) Служит для хранения в БД информации о Продуктах, Клиентах. Функции: - отправка письма клиенту - ручное редактирование Продуктов/Клиентов - ...
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Проект системы Omega-Surf
Проект омега-сурф будет состоять из клиентской и административной части.
Пользовательская часть
1. Регистрация в проекте
2. Добавление проекта в ядро для крутилки
3. статистика оп проектам
4. Пополнение акаунта через систему webmaney
5. Вывод средств с акаунта
6. Партнерская программа
Администраторская часть
1. Активация и дезактивация акаунта
2. Возможность просмотра сайтов в админской и клиентской части без реф ссылок и без повторения
3. Полная статистика по проектам
4. Статистика трафика МБ/Сутки ?
5. Возможность изменения HTML содержания в разделах путем внесения и изменения кода в админ зоне.
А) FAQ
Б) Новости
С) Правила участия.
6. Возможность просмотра финансовой статистике по акаунтам.
7. Партнерская программа.
8. Выплаты
( описываю что должен делать скрипт в краце : Существует много сурф систем в Интернете этот проект должен регистрировать пользователей в проекте, пользователь должен вносить сайт типа autosurf.ru вносить данные авторизации логин и пасворд и количество просмотра сайтов в проекте. За определенную сумму добавление больше одного сайта для участие в проекте____ ) мысль попробую объяснить далее описывая каждый пункт любой из зон.
Индекс ( первая страница )
Вход в акаунт
Подразделы
И полная статистика – Количество акаунтов в системе и количество сайтов в системе
Пользовательская часть.
1. Регистрация в проекте
Пункты
1. Фамилия имя отчество
2. логин в системе
3. пасворд в системе
4. подтверждение пасворда
5. e-mail адрес
После регистрации отправка письма активации акаунта на e-mail
2. Добавление проекта в ядро для крутилки
Добавить проекта.
Вносим данные в проект
1. UPL сайта пример www.autosurf.ru
2. логин от проекта пример [email protected]
3. пасворд от проекта пример 111222
4. количество сайтов пример 100
кнопка проверить при нажатии система подтверждает что сайт аутентифицировался с системой и готов к использованию работой с системой после чего пользователь нажимает добавить проект добавлен ( возможность добавления следующего проекта при наличии платного акаунта )
3. Cтатистика оп проектам
Возможность просмотра во сколько проект сконектился с сайтом и количество просмотренных сайтов.
4. Пополнение акаунта через систему webmaney
Если пользователю понравился – лось участие в нашем проекте он может купить платное членство :
за 1 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 1 проектов
за 3 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 10 проектов
за 5 $ сроком на 30 дней и возможностью добавления 25 проектов.
Стоимость название и количество сайтов должно меняться в админ зоне
Оплата и активация акаунта проводиться после оплаты акаунта. В акаунте должна быть надпись ваш акаунт приобретет простое членство через 29 -28 -27 – 26 и тд до 0 после чего сайты замараживаються и кнопка добавить проект тоже.
После окончания оплаты все становиться на места.
5. Вывод средств с акаунта.
При зарабатывании денег в партнерской программы возможность запроса выплаты денег заработанных пользователем . Процент партнерской программы меняется в админ зоне.
6. Партнерская программа
Партнерская ссылка
Количество партнеров и сумма заработанная с каждого пантера. То есть если он привел партнера а партнер купил членство за 5 $ его комиссия составит 0,50$ и деньги для снятия прям в этот момент. Или возможность накопить на участия в собственном проекте.
Примечание. Система должна вести учет емайл адресов для того чтобы давать пользователям возможность тестового периода сроком 15 дней с возможностью опробования проекта. Если такой адрес уже использовался ранее то его не допускают к тестовому периоду.
Администраторская часть
1.Активация и дезактивация акаунта
Все пользователи располагаются с верху в низ напротив его акаунта две надписи блокировать и разблокировать. Если пользователь нарушает какие-то правила или уже его е-маил участвовал в моей системе и пользователь удалил акаунт и после регистрации он опять использует тот же самый е-майл акаунт то его акаунт основанный на его e-mail блокируеться.
2. Возможность просмотра сайтов в админской и клиентской части без реф ссылок и без повторения
То есть тут будет собран весь список сайтов на которых участвует моя система.
3. Полная статистика по проектам
Короче кто где с кем и не более
9. Статистика трафика МБ/Сутки ?
10. Возможность изменения HTML содержания в разделах путем внесения и изменения кода в админ зоне.
А) FAQ
Б) Новости
С) Правила участия.
11. Возможность просмотра финансовой статистике по акаунтам.
12. Партнерская программа.
13. Выплаты
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