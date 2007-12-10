Требуется программист со знанием пхп для внесеня изменений в функциональность некоротых возможностей в скрипте Shop-script. Более подробная информация по ICQ 375-181-368
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо настроить и отладить скрипт CLIP SHARE. Вернее двиг весь настроит по документации, но при загрузки видео пишет ошибку: Error: returned status code 500 Internal Server Error
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