Настроить и отладить скрипт

$5
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки213 просмотров
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Надо настроить и отладить скрипт CLIP SHARE. Вернее двиг весь настроит по документации, но при загрузки видео пишет ошибку: Error: returned status code 500 Internal Server Error

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16 лет назад
janka
Гость 
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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