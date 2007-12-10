Простенький php-скрипт проверка user и редирект

Необходимо изменить дизайн уже готового сайта, а также добавить некоторые фичи. Срок выполнения 5 дней. Высылайте предложения на [email protected], я вышлю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа, мелочь, не смог найти в интернете может у кого есть готовое решение...
смысл:
у меня есть папки 1 2 3, 5, в каждой из папок свои файлы файл1, 2, 3, 4, 5 и тд.
мне надобно скрипт, который бы помог решить простенькую задачку
я сам создаю заранее login+pass (можно хранить в обычном txt файле)
а пользователь зайдя на страницу authorizate.php
вводит свой
user 1 + password111 и если все ок, то пользователь редиректится в папку 1
Знаю что можно через .htaccess но чего то пытался не получилось, люди добрые помогите готовым решением?
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