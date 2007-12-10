Простенький php-скрипт проверка user и редирект

Веб-программированиеЗавершен12 заявок305 просмотров
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Господа, мелочь, не смог найти в интернете может у кого есть готовое решение...

смысл:

у меня есть папки 1 2 3, 5, в каждой из папок свои файлы файл1, 2, 3, 4, 5 и тд.

мне надобно скрипт, который бы помог решить простенькую задачку

я сам создаю заранее login+pass (можно хранить в обычном txt файле)

а пользователь зайдя на страницу authorizate.php

вводит свой

user 1 + password111 и если все ок, то пользователь редиректится в папку 1

Знаю что можно через .htaccess но чего то пытался не получилось, люди добрые помогите готовым решением?

PHP
16 лет назад
vladmin
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
iPower
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
Господа, фрилансеры, день добрый, меня зовут Владислав, я выступал заказчиком на weblancer.net Задание было очень простым, скрипт авторизации на основе текстового файла с редиректом (если логин+пароль верные). Задание было выполнено очень быстро и готовое решение на 100% совпадало с тем что нужно было заказчику (это говорит о высоком профессиональном подход при выполнении этого задания), мне как заказчику очень было приятно получить выполненную работу, быстро и с первого раза. Второй, момент на который я хочу обратить внимание цена. Так как скрипт, был очень простым, то и цена была на него весьма низкая. То что предлагали, другие заказчики просто повергло меня в шок, ценовой разброс достигал до полноценного сайта, и лишь один iPower, смог трезво оценить объем работ и предложить идеальный вариант который бы подходил и заказчику и фрилансеру. Я Как заказчик, в будущем, на последующие заказы, собираюсь обращаться сначала к iPower С уважнием, Владислав
С Владиславом очень приятно и легко работать.
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