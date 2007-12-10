Простенький php-скрипт проверка user и редирект

Господа, мелочь, не смог найти в интернете может у кого есть готовое решение...

смысл:

у меня есть папки 1 2 3, 5, в каждой из папок свои файлы файл1, 2, 3, 4, 5 и тд.

мне надобно скрипт, который бы помог решить простенькую задачку

я сам создаю заранее login+pass (можно хранить в обычном txt файле)

а пользователь зайдя на страницу authorizate.php

вводит свой

user 1 + password111 и если все ок, то пользователь редиректится в папку 1

Знаю что можно через .htaccess но чего то пытался не получилось, люди добрые помогите готовым решением?