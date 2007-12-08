Новинка в интернете

Здравствуйте!

Я предлагаю создание команды программистов для разработки нового проекта в сети интернет.

По моим данным такого в сети еще нету.Сама идея-просто супер.Дело в том,что этот проект предназначен для пользователей всего мира.При хорошей раскрутке можна добиться очень хороших результатов.

Но напоминаю-нужна команда,которая постоянно будет работать над этим(тоесть прибыль-это проект)

Общая тема:игры онлайн(но это только вообщем...главное- в деталях)

Требования:

-от 16 лет

-елементы программирования(все что связано с web сайтами)-php,java script...(каждый будет отвечать за свою область программирования) .

-желание работать

-регион:Киев

Все вопросы и т.п прошу присылать в личку.