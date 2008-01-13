Доработка сайтов

Есть два сайта:

http://moto-prokat.ru/

http://www.moto-instruktor.ru/

1. Требуется установить и настроить систему управления сайтом (административную панель)

которая предоставляется на хостинге nic.ru Joomla! или WordPress.

2. Сайты правильно отображаются только в режиме 1280х960. Нужно доработать их таким образом, чтобы они также отображались (без искажений в тексте и горизонтальной полосы прокрутки) с разрешения 1024х768 и выше.

3. Выверенность всех шрифтов, положение текста по ширине и высоте экрана, пропорции и расположение

картинок, расстояния с точностью до 0.5 мм - являются необходимыми элементами дизайна.

4. Очень важное уточнение!

Для примера: гл.страница сайта moto-prokat.ru отображаемая у меня в EI 7 на разрешении 1280х960

после доработки в этом же разрешении должна таковой остаться. Отличия должны появиться только в

разрешении 1024х768. Соответсвенно готовые шаблоны точно не подходят.