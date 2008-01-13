Доработка сайтов

Должно быть: Новости, Категория, Подкатегория, Динамические title, админка для управления все этим, возможность добавлять товар в подкатегории в таком виде: Загрузить картинку Описание Отделить php и html (smarty) ICQ#: 292-341-293
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть два сайта:
http://www.moto-instruktor.ru/
1. Требуется установить и настроить систему управления сайтом (административную панель)
которая предоставляется на хостинге nic.ru Joomla! или WordPress.
2. Сайты правильно отображаются только в режиме 1280х960. Нужно доработать их таким образом, чтобы они также отображались (без искажений в тексте и горизонтальной полосы прокрутки) с разрешения 1024х768 и выше.
3. Выверенность всех шрифтов, положение текста по ширине и высоте экрана, пропорции и расположение
картинок, расстояния с точностью до 0.5 мм - являются необходимыми элементами дизайна.
4. Очень важное уточнение!
Для примера: гл.страница сайта moto-prokat.ru отображаемая у меня в EI 7 на разрешении 1280х960
после доработки в этом же разрешении должна таковой остаться. Отличия должны появиться только в
разрешении 1024х768. Соответсвенно готовые шаблоны точно не подходят.
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