Баннерная сеть

1) сайт на битриксе (дизайн и верстка есть). 2) написать ряд дополнительных сервисов, включающих: - АРМ администратора по работе с сервисами - АРМ пользователя - сервисы, функционирующие на самом сайте Есть очень детальное ТЗ. Смогу выслать только после предварительных ...
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Нужен полный аналог такого скрипта http://www.banner.kiev.ua/
Бюджет такой и никакой другой.
Работа срочная. Оплата 100$ после теста на вашем сервеве, остальное после теста на нашем.
Причины смотрите здесь: http://weblancer.net/users/Rabotnik90/reviews/
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