Баннерная сеть

$300
Веб-программированиеЗакрытнет заявок163 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен полный аналог такого скрипта http://www.banner.kiev.ua/

Бюджет такой и никакой другой.

Работа срочная. Оплата 100$ после теста на вашем сервеве, остальное после теста на нашем.

Причины смотрите здесь: http://weblancer.net/users/Rabotnik90/reviews/

16 лет назад
state-line
Алексей 
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
9 отзывов(-1)
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