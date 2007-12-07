Разработка рождественской флеш открытки - игры

1. Добавить информацию на странички - Акции - Новости - Контакты - Фак - Договор при регистрации 2. (ПО письмам) После того, как человек заходит в корзину и нажимает на кнопку заказать генерируется письмо которое отправляется на адрес заказчика (взятый с базы SQL). Заказчик подтверждает заказ ...