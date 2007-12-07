Разработка рождественской флеш открытки - игры

$500
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Уважаемые фриалансеры, находящиеся в г.Киеве. Необходимо создать рождественскую флеш-открытку-игру. У нас есть сюжет. Срок производства - 18.12.2008

16 лет назад
nadin_
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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