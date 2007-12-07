Решить роблему совместимости о Opera

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Проблема: на сайте (работает на VirtueMart) установлен хак добавления товаров в корзину на AJAX. При добавлении товара в Опере в некоторых версиях после добавления товаров текущая страница фреймится в модуль корзины.
в часности в версии Опера 9.24
Результат работы: корзина должна коректно работать со всеми популярнымы браузерами.
Указывайте цену.
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