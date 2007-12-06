Нужна простая cms

Простая cms на файлах + простая админка

все имена те урлы должны быть возможность прописывать прямо в админке, допустим надо раздел пишу "news" а скрипт автоматом запишет что есть раздел news и выведет его /news/ .

При создании страниц:

1)Название страницы должна быть галочка авто траслитерация на основе title или указанное вручную

2) Поддержка любых html кодов и php кода

3)Простая шаблонизация всех страниц в одном файле

4)Простой генератор горизонтального (с указанными разделителями) и вертикального меню

5)Должен быть встроен просто редактор страниц xinha (http://xinha.webfactional.com/)