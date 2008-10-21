Создание скриптов

Нужна флэш заставка-замануха 500х500рх для интернет-казино+переделать 31 картинку 107х35рх для игр казино из обычных во флэш.
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сделать в связке php+mysql+javascript
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