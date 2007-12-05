Экспресс анализ Сайтов

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки152 просмотра
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Вводим url сайта.

Сканируется сайт на наличие страниц:

Первого уровня

Второго уровня

Третьего уровня

Получается PR для всех страниц

Количество внешних ссылок (внешние ссылки не учитываются, если они в теге Что за ссылка )

Вывод – таблицей

Тиц сайта

Список всех урлов в столбик

Уровень вложенности

PR

Внешних ссылок

* У таблицы должна быть возможность сортировки по столбцу

Итого:

Всего страниц

Всего страниц второго уровня

Всего страниц третьего уровня

Всего страниц второго уровня с PR 0

Всего страниц второго уровня с PR 1

Всего страниц второго уровня с PR 2

Всего страниц второго уровня с PR 3

Всего страниц второго уровня с PR 4

Всего страниц второго уровня с PR 5

Всего страниц второго уровня с PR 7

Всего страниц третьего уровня с PR 0

Всего страниц третьего уровня с PR 1

Всего страниц третьего уровня с PR 2

Всего страниц третьего уровня с PR 3

Всего страниц третьего уровня с PR 4

Всего страниц третьего уровня с PR 5

Всего страниц третьего уровня с PR 6

16 лет назад
kotlin
Igor Nik 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
antpospelov
Антон 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$125
2 дня
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